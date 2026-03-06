Saint-Denis : pose de la première pierre du groupe scolaire transitoire de Champ Fleuri

La ville de Saint-Denis lance ce vendredi la construction du groupe scolaire transitoire de Champ Fleuri, qui accueillera les élèves des écoles Vauban et Bouvet pendant la durée de leurs travaux de réhabilitation et de reconstruction. Une étape importante pour assurer la continuité de la scolarité des enfants dans des conditions adaptées. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Pendant que les écoles se transforment, les enfants continuent d’apprendre. À Saint-Denis, la réussite scolaire, l’épanouissement et le bonheur des élèves sont une priorité.

Alors pour assurer la continuité de l’enseignement dans de bonnes conditions, la ville engage ce vendredi la construction du groupe scolaire transitoire de Champ Fleuri.

À la rentrée d’août 2027, cet équipement permettra ainsi d’accueillir les écolier.ère.s des écoles Vauban et Bouvet, qui connaîtront, elles aussi, des travaux de grande ampleur.

- Une intervention sur deux écoles -

La création de ce groupe scolaire transitoire s’inscrit dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine Nord Est Littoral (PRUNEL), qui prévoit notamment la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle Vauban ainsi que la reconstruction de l’école élémentaire Bouvet.

"Après l’école Camélias et les travaux réalisés à Françoise-Mollard, nous avons aujourd’hui l’opportunité d’engager un nouveau projet avec Vauban et Bouvet, évoque la maire Ericka Bareigts. "C’est assez rare de pouvoir intervenir sur deux écoles dans un laps de temps aussi court dans le cadre du renouvellement urbain. C’est une chance, et c’est aussi une responsabilité", déclare Ericka Bareigts.

À Saint-Denis, près de 40 % de la population a moins de 30 ans, et "investir dans l’école est donc une évidence", souligne la maire. "Mais pour nous, construire l’école de demain ne concerne pas seulement les bâtiments.C’est aussi une manière de penser l’enseignement : l’éducation populaire, l’école du bonheur, des espaces ouverts où l’extérieur compte autant que la salle de classe. Les enfants eux-mêmes nous le disent : ils veulent apprendre aussi en dehors des murs" note Ericka Bareigts.

- Deux écoles en modulaires capable d'accueillir 689 élèves -

Pour maintenir l’enseignement des élèves, "il a fallu imaginer un espace pour les accueillir", poursuit la maire. Le futur groupe scolaire transitoire de Champ Fleuri comprendra deux écoles installées en modulaires : une école maternelle de 12 classes pour accueillir 276 élèves et une école élémentaire de 16 classes pour accueillir 410 enfants, soit 28 salles de classe au total pouvant accueillir jusqu’à 686 élèves.

Le site disposera également d’espaces extérieurs, de préaux et d’équipements adaptés afin d’offrir aux élèves et aux équipes éducatives un cadre d’apprentissage confortable. Des aménagements sont également prévus pour améliorer le confort thermique et limiter les nuisances sonores liées à la proximité du boulevard Sud.

Conçu pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions pendant la durée des travaux, ce groupe scolaire s’inscrit également dans la démarche de l’École du Bonheur portée par la ville de Saint-Denis : des espaces pensés pour le bien-être des enfants, favorisant les apprentissages, l’ouverture sur l’extérieur et l’épanouissement de chacun.

- Un équipement prévu pour divers usages -

"L’utilisation de cet équipement comme école est temporaire, mais il a été pensé pour pouvoir accueillir d’autres usages par la suite, nuance Ericka Bareigts. Après les travaux des écoles Vauban et Bouvet, nous pourrons lui donner une nouvelle vie au service du territoire, pour le sport, la culture ou les seniors. C’est aussi cela, notre manière de construire la ville : anticiper, partager les

espaces et créer de nouvelles dynamiques pour les quartiers".

Le coût total de l’opération s’élève à 9,5 millions d’euros, avec le soutien de l’État à travers le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) et de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Les travaux débuteront en mars 2026, pour une livraison prévue à la rentrée scolaire d’août 2027. L’ouverture de ce groupe scolaire permettra ensuite de lancer les travaux dans les écoles Vauban et Bouvet, avec une livraison attendue en août 2029.