Saint-Denis : retrouvez les temps forts de la semaine avec l’agenda Rose

Cette semaine, Octobre Rose poursuit son chemin à Saint-Denis, du Brûlé au centre-ville. Deux rendez-vous permettront de se retrouver autour du mouvement et de la prévention du cancer du sein. À l’Espace de Vie Social comme dans la rue piétonne Maréchal Leclerc, la mobilisation rejoint les lieux du quotidien pour faire circuler l’information et susciter des échanges. (Photo Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com))

Mardi 20 octobre 2026, 17h-18h : Fit & Dance - Le Brûlé à l'espace de Vie Social

Au Brûlé, la séance Fit & Dance s’inscrit dans la programmation Octobre Rose. Un temps pour bouger ensemble et donner une place aux messages de prévention dans les activités du quartier.

Samedi 24 octobre 2026 : prévention, sensibilisation et collecte de dons - rue piétonne Maréchal Leclerc, face à la Poste



- Le programme -

La mobilisation investira la rue piétonne avec une action de prévention et de sensibilisation au cancer du sein, accompagnée d’une collecte de dons. Une occasion de rencontrer les habitant.es au fil de leurs déplacements dans le centre-ville.