Saint-Denis se mobilise contre le cancer colorectal

La ville de Saint-Denis est partenaire des Dépistages Cancers Prévention 974 dans le cadre de l'opération #MARSBLEU - un stand de sensibilisation et d'information sur le cancer colorectal sera à votre disposition dans la rue maréchal Leclerc au niveau de la poste le jeudi 30 mars de 9h à 16h. (Photo d'illustration DR)

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier à La Réunion. Il touche aussi bien les hommes que les femmes.

Le cancer colorectal, ou cancer du c?'lon-rectum, touche chaque année plus de 300 personnes à La Réunion (dont environ 163 hommes et 136 femmes), selon les derniers chiffres de 2022. Il est responsable d'environ 100 décès par an. S'il est détecté t?'t, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

Dépister ce cancer est facile grâce au test immunologique. Il s'adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans.

Les chiffres publiés par Santé Publique France pour la campagne 2020/2021 à La Réunion annoncent un taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal de 28,8%, alors que la moyenne française est de 34 %. Sur cette même vague, 61.000 personnes parmi les 235.000 invitées ont réalisé le test. Environ 2.100 tests on été signalés positifs. 74 cancers du c?'lon ont pu être dépistés (résultats partiels).

Plus d'informations sur https://masante.re/de... // 0262 30 90 90 // crcdc-reunion@orange.fr

?" Depistaz, in zes lamour pou ou, in batman lo ker pou moin ?"

