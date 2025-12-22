Saint-Denis : sensibilisation à la bienveillance animale

Une action de sensibilisation auprès des familles a été menée dans le quartier de la Chaumière, autour d’un sujet essentiel : la lutte contre la maltraitance animale. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : ville de Saint-Denis)

Cette initiative fait suite à la destruction du squat du Pont Bleu, un passage fréquenté notamment par des collégiens et des habitants du secteur.

L’objectif est clair : éradiquer toute forme de violence envers les animaux et rappeler que leur bien-être est l’affaire de tous.

La Police municipale était présente en hyper proximité, afin de sensibiliser sur la notion de bienveillance animale et de rappeler les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation et de maltraitance.