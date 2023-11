À la Réunion, plus de 1.000 personnes sont atteintes du VIH et bénéficient d’un suivi adapté. Dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte contre le VIH, la ville de Saint-Denis organise une grande journée de sensibilisation et de dépistage le 1er décembre de 13h30 à 20h30 sur la place de la cathédrale de Saint-Denis.