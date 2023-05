Saint-Denis : un job dating pour constituer les équipes du futur hôtel Radisson

Un hôtel de la chaîne internationale Radisson est en train de s’implanter sur le front de mer dionysien, il ouvrira d’ici août 2023 et prend place sur les bases de l’ancien hôtel "Le Saint-Denis" sur le Barachois. En attendant la commune organise un job dating en partenariat avec la Ville et Pôle Emploi. Il aura lieu le mercredi 24 mai 2023 de 8h30 à 12h30 dans la salle du conseil municipal, 74 postes restent à pourvoir au sein de l’hôtel, que ce soit à la partie restauration, réception ou encore nettoyage. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

En attendant, l’établissement se prépare à accueillir les Dionysien.ne.s, les réunionnais et les touristes nationaux et internationaux en organisant un job dating en partenariat avec la Ville et Pôle Emploi. En effet, Saint-Denis a à cœur d’accompagner les citoyens dans leur insertion professionnelle.

Elle a notamment consacré un budget de 12,8 millions d’euros depuis le début de la mandature. Le job dating aura lieu le 24 mai dans la salle du conseil municipal, afin de dénicher les futurs talents qui rejoindront l’équipe réunionnaise Radisson. Bien que près de 80 salariés locaux qualifiés et motivés ont déjà été recrutés, au total, ce sont encore 74 postes qui restent à pourvoir au sein de l’hôtel, que ce soit à la partie restauration, réception ou encore nettoyage. Les responsables de l’établissement misent avant tout sur le savoir-être des potentiels candidats. Ces derniers pourront toujours acquérir les compétences nécessaires grâce à des formations proposées directement par l’hôtel.

Entre ouverture sur la mer et ouverture sur le reste du monde, ce futur hôtel réunionnais Radisson promet de beaux jours pour le chef-lieu. 116 chambres, 8 suites, 3 espaces de restauration, un rooftop, 2 parkings, le futur hôtel se veut être un lieu d’accueil aussi bien pour les Dionysiens souhaitant profiter d’un sunset dans leur ville, que les touristes outre route du littoral et outre-mer. Entre piscine, jacuzzi, espace coworking, salle de fitness ou encore salle de réception, la volonté de cet hôtel est de créer un lieu de vie, ouvert, avec des identités bien distinctes, afin que chacun puisse trouver la formule lui corresponde le plus. Ce nouveau lieu ne fera que confirmer et accentuer le dynamisme et l’attractivité du chef-lieu.Ericka Bareigts, Maire de Saint-Denis :"On y est, la persévérance paie et j’en suis très fière. On aménage Saint Denis en Ville du quart d’heure mais également en Ville littorale. On a ainsi revu et modernisé un vieil hôtel datant d’une dizaine d’années pour l’ouvrir sur la mer. On va réapprendre à regarder la mer et l’apprécier. Avec un budget de 13 millions d’euros consacrés à l’insertion, Saint-Denis a un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale. A la Ville, les job dating sont une réussite car on pense qu’il est nécessaire d’aller au contact, même si on n’a pas forcément les qualifications, l’important est d’avoir la volonté."