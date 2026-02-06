Saint-Denis : un samedi animé du centre-ville aux quartiers

Ce samedi 7 février, la ville de Saint-Denis donne rendez-vous aux Dionysien.e.s pour une journée d'animations placée sous le signe du partage, du commerce de proximité, de l'amour et de la valorisation des savoirs-faire locaux. Du centre-ville au Moufia, plusieurs temps forts viendront rythmer la journée, du matin au soir. Nous partageons le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photo : Sly/www.imazpress.com)



En partenariat avec l’Union des Commerçants Dionysiens (UCD), Saint-Denis organise la Nuit des Soldes ce samedi, en centre-ville.

À cette occasion, les commerces resteront exceptionnellement ouverts jusqu’à 22h, offrant aux habitant.e.s et aux visiteurs une soirée dédiée au shopping.

L’idée ? Soutenir l’activité commerciale et renforcer l’attractivité du centre-ville.

Afin de faciliter l’accès, les parkings City Park seront ouverts durant la soirée.

- Bancoul se teinte de rouge pour un marché spécial Saint-Valentin -

À l’approche de la fête des amoureux, la Ville de Saint-Denis organise ce samedi 7 février, de 15h à 21h, le premier Marché de Bancoul de l’année dans une version spécialement dédiée à la Saint-Valentin.

Pour l’occasion, le marché se transforme en un temps fort convivial et festif, mêlant artisanat, animations musicales et moments de partage à destination des familles, des couples et des habitant.e.s du quartier.

-Des animations tout au long de la journée-

Plusieurs temps d’animation viendront rythmer l’après-midi et la soirée, avec notamment des concerts, une tombola spéciale Saint-Valentin, une soirée séga ainsi que des animations autour de l’amour et du lien social.

Les 50 premiers couples présents se verront offrir une rose.