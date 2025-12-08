Saint-Denis : un vide-grenier convivial organisé par le Comité d'Action Citoyenne

Le Comité d’Action Citoyenne du centre-ville de Saint-Denis a organisé son vide-grenier des voisins à la place Paul Vergès. Cet événement a permis aux dionysiens de profiter d’un moment de convivialité tout en cherchant leur bonheur parmi tous les objets présents. 33 exposants étaient présents et différentes activités ont été proposées notamment des ateliers créatifs et des animations pour les enfants. Cette matinée conviviale et créative a permis aux habitants de se rencontrer et d'échanger. Nous publions un post de la ville de Saint-Denis (Photo : La ville de Saint-Denis)