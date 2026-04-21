Saint-Denis : un voyage sensoriel à La Réunion pour des personnes atteintes de surdicécité

La ville de Saint-Denis a accueilli récemment les participants du projet européen "Voyage en surdicécité - Partageons nos singularités", à l'Académie des Camélias. Ce projet rassemble six personnes sourdes-aveugles venues de La Réunion en provenance de Poitiers et de la Belgique. Les participants ont mobilisé le toucher, le goût, les vibrations et le mouvement à travers les instruments et les pratiques artistiques locaux. Nous publions le communiqué de la mairie dionysienne (Photo Mairie de Saint-Denis)