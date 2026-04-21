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Saint-Denis : une aide alimentaire de 40 euros pour soutenir le pouvoir d'achat des Dionysiens

  • Publié le 21 avril 2026 à 11:59
  • Actualisé le 21 avril 2026 à 13:30
Voeux à la presse d'Ericka Bareigts

La ville de Saint-Denis et le CCAS de Saint-Denis, lancent une opération d'accompagnement des habitants. Ils proposent une aide alimentaire de 40 euros de deux fois 20 euros sur deux mois pour contribuer au pouvoir d’achat des familles. Pour en bénéficier il faut être domicilié à Saint-Denis, avoir un salaire qui ne dépasse pas le SMIC net et être détenteur d'un véhicule particulier (hors électrique). Nous publions ci-dessous le post de la commune de Saint-Denis (Photo Stephan Laï Yu/www.imazpress.com)

Saint-Denis, CCAS de Saint-Denis, Aide, Zoom

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