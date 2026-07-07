Saint-Denis : une nouvelle classe Ulis à Champ-Fleuri

Quelques semaines avant la fin de l'année, une journée de rencontre a permis aux futurs écoliers de la classe Ulis et à leurs familles de découvrir leur nouvelle école à Champ Fleuri (Saint-Denis). Nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cela a permis de rencontrer les autres enfants déjà scolarisés en classe ULIS et de partager ensemble des activités sportives dans la bonne humeur. Un moment essentiel pour créer du lien et préparer une rentrée sereine, en confiance.

L’école Champ Fleuri s’inscrit dans le programme de mise en accessibilité des écoles de la Ville de Saint-Denis. Les sanitaires sont déjà aux normes PMR. Aussi à la prochaine rentrée scolaire, l’ensemble des espaces du rez-de-chaussée sera rendu accessible dans le cadre de cette programmation. Une salle de soins dédiée, équipée et située à proximité immédiate de la classe, viendra également compléter ces aménagements. D’autres travaux suivront, notamment l’installation d’un ascenseur, afin de poursuivre cette démarche d’accessibilité.