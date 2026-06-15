Saint-Denis : rencontre avec les entreprises locales pour une ville plus verte

"Que ce soit pour une balade au Barachois, un moment en famille au Cœur Vert Familial ou simplement sur le chemin du travail, nous méritons tous des espaces publics propres, entretenus et accueillants", écrit la ville de Saint-Denis sur sa page Facebook. Afin de continuer à prendre soin du territoire, la Ville a rencontré les entreprises locales pour leur présenter les besoins à venir et leur permettre de participer à ces futurs projets, concernant les espaces verts et espaces publics. Nous partageons le post de la ville de Saint-Denis : (Photo Ville de Saint-Denis)