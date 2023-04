Saint-Gilles : les commerces restent ouverts pendant les travaux

2023 marque le déploiement des premières opérations d’aménagement urbain et paysager engagées à Saint-Gilles-les-Bains pour plus de 11 millions d’euros. Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU) de Saint-Gilles-les-Bains est d’ores et déjà entré en phase opérationnelle. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Grâce à cette redynamisation, la station balnéaire de l’île retrouvera son rayonnement pour redevenir un élément attractif de la dynamique touristique de l’île.

Aussi, durant toute la durée des travaux, les commerces de la station balnéaire sont ouverts et restent accessibles en voiture. Dans la zone où s’effectue les travaux pour le remplacement des ponts des ravines Saint-Gilles et Carosse, les commerces, la discothèque et les restaurants sont ouverts et le parking privé reste accessible aux véhicules.