Saint-Joseph : la CCI Réunion à l’écoute des entreprises de Vincendo

Interpellé par Willy Grondin, garagiste à Vincendo à Saint-Joseph le Président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, accompagné des membres élus, a répondu favorablement à une rencontre organisée avec plusieurs acteurs économiques du secteur afin d’échanger sur les difficultés rencontrées depuis le lancement des travaux routiers en janvier 2025. Nous publions le post ci-dessous (Photo : CCIR)

Cette rencontre de terrain a permis aux professionnels de faire remonter les impacts observés sur leurs activités : baisse de fréquentation, difficultés d’accès pour la clientèle, contraintes logistiques et perturbations du fonctionnement quotidien des entreprises.

Parce que chaque difficulté rencontrée sur le terrain mérite d’être entendue, la CCI Réunion poursuit son action d’hyperproximité auprès des entreprises afin de recueillir leurs témoignages, mesurer les impacts sur leur activité et faire entendre leur voix auprès des acteurs concernés.