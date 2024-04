Saint-Leu : réunion constructive entre le Département et les acteurs de la vie éducative

Suite au débrayage des enseignants le jeudi 4 avril 2024, au collège Marcel Goulette à Saint-Leu, une réunion de travail s’est tenue dans l’après midi au sein de l’établissement. Pendant deux heures, en présence de quelques parents d’élèves et de la Principale du collège, les administratifs de la Direction de l'éducation et de la Direction des bâtiments et du patrimoine du Département sont venus apporter les éléments de réponses correspondant respectivement aux points évoqués par les manifestants. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Conseil départemental)

Concernant la carte scolaire, il a été rappelé que la refonte en cours mobilise, non seulement le Département mais de nombreux acteurs dont la Commune, les intercommunalités, les établissements scolaires concernés et surtout le Rectorat qui est en charge de la coordination. Pour le Département, la commune de St Leu demeure la priorité en matière de sectorisation. La stratégie présentée et partagée par tous les acteurs présents lors d'une réunion organisée en Décembre 2023 consiste à rééquilibrer les effectifs entre les trois collèges : désengorger Marcel Goulette qui compte aujoud'hui 1058 élèves, au profit du collège Harry Gruchet de la Chaloupe et du collège Pointe des Châteaux. La mise en œuvre de cette stratégie est programmée dès la rentrée 2025.

Par rapport à l'effectif du personnel, il y a quelques semaines, 2 agents ont été affectés en renfort par le Département au collège Marcel Goulette. Ce qui ramène cet établissement à un niveau supérieur satisfaisant par rapport au référentiel national des agents ATTEE, qui est de 13.5 ETP.

L'état des bâtiments était également au menu de la réunion. Il est a noter avant tout que le collège Marcel Goulette, construit en 1971, compte 17 bâtiments qui feront tous l'objet d'un diagnostic approfondi. Par ailleurs, le Département n'a pas manqué de rappeler qu'une planification de travaux avait été élaborée l'année dernière en concertation avec l'établissement. Cette planification prévoit :

- le remplacement de 2 salles de classes (modules) pendant les vacances de mai 2024.

- la création d'une zone d'attente au sein de la vie scolaire en mai 2024

- la réalisation de divers travaux dans le bâtiment J prévue dans le courant de 2024.

- le remplacement de 4 salles de classes (modules) prévues pour 2025 et 2026.

- la réhabilitation complète de l'internat prévues de 2025 à 2027 (études et travaux compris)

Le montant total de ces travaux avoisine les 2 million d'euros et comprend notamment les travaux de construction d'un abri soleil en modulaire, de pose d'une résine destinée à abaisser les températures habituellement ressentie sur les plateaux noirs et de pose de voiles d'ombrages. Demandés par les professeurs d'EPS l'année dernière, ces travaux d'un montant de 150.000 euros ont été réalisés.

Constructive, la réunion organisée au collège a permis à tous les participants de constater que le dialogue entre tous les acteurs de la vie éducative et le Département n’a jamais été rompu et est appelé à se poursuivre notamment sur la programmation des futurs travaux, afin de garantir les meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants.

Lire aussi - Saint-Leu : colère au collège Marcel Goulette