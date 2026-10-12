Saint-Leu : un colloque sur l’engagisme à La Réunion au Musée Stella Matutina

Ce samedi 17 octobre 2026, est organisé par la Réunion des Musées régionaux, un colloque sur l’engagisme à La Réunion au Musée Stella Matutina de Saint-Leu. La journée qui démarrera à 9h30 sous l’égide de la commissaire de l’exposition Michèle Marimoutou, sera l’occasion d’assister à pas moins de cinq conférences animées par d’éminents spécialistes de la question de l’engagisme à La Réunion.

Le programme en résumé :

- à 10h15 : Le vagabondage ou le piège tendu aux engagés indiens par la doctrine coloniale. Par Stéphane Law-Hang, Docteur en Histoire du droit et des Institutions

- à 11h15 : La question de l’engagisme dans la littérature coloniale et postcoloniale réunionnaise. Par Carpanin Marimoutou, Professeur des Universités, Université de La Réunion

- à 14h : Une question de vie ou de mort : aperçus démographiques dans le sud de La Réunion à l’époque de l’engagisme (1840-1882). Par Dominique Vandanjon-Herault, Professeure agrégée d’histoire-géographie, Lycée Roland Garros

- à 15h : Histoire des engagés africains à la Réunion au XIXe siècle: de la captivité à la servitude. Par Virginie Chaillou-Atrous, Enseignante-chercheuse, Chargée de valorisation pédagogique, Nantes Université

- à 16h15 : Joseph Saÿ (1843-1905), La destinée atypique d’un engagé cochinchinois devenu maire du Port. Par David Gagneur, Docteur en Histoire, Directeur de l’Iconothèque historique de l’océan indien

Le programme détaillé est disponible en ligne : https://tinyurl.com/4uremb2c

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.