Volley-ball : les jeunes athlètes saint-paulois ont fait rayonner leur ville

Les jeunes du Svb Saline Volley-ball de Saint-Paul se sont illustrer lors des championnats de La Réunion U13. Les jeunes ont décroché de beaux résultats : une équipe sacrée championne de La Réunion, une autre vice-championne, tandis qu’une deuxième équipe féminine termine à la quatrième place. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Le Svb Saline Volley-ball de Saint-Paul s’illustre une nouvelle fois sur la scène sportive réunionnaise grâce aux performances remarquables de ses jeunes licencié·es lors des championnats de La Réunion U13.

Le club saint-paulois peut être fier de cette génération prometteuse, qui a décroché de très beaux résultats : une équipe sacrée championne de La Réunion, une autre vice-championne, tandis qu’une deuxième équipe féminine termine à une honorable quatrième place, confirmant la qualité de la formation menée au sein du club.

Au-delà des podiums, ces résultats récompensent avant tout une saison de travail intense, marquée par un engagement sans faille des jeunes joueuses et joueurs, avec plusieurs entraînements par semaine, beaucoup de persévérance et un véritable esprit d’équipe.

Certaines des jeunes championnes avaient déjà démontré leur potentiel en se hissant récemment à la quatrième place des finales F15 face à des adversaires plus âgées. Une progression remarquable qui témoigne de leur détermination et de leur talent.

Du côté des garçons, le parcours jusqu’au titre de vice-champions de La Réunion vient également saluer une saison exemplaire, faite d’efforts, de solidarité et de caractère.

Ces performances sont aussi le fruit de l’investissement des encadrant·es, du soutien des familles et de l’ambiance conviviale qui fait la force du Svb, véritable club formateur et fédérateur à l’échelle du territoire.

La ville de Saint-Paul adresse ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des jeunes sportif·ves, aux coachs et aux bénévoles qui contribuent à faire vivre et rayonner le volley-ball saint-paulois.

Une belle démonstration que la relève sportive de Saint-Paul est déjà en marche.