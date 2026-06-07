La fête de la musique revient à Saint-Paul le 21 juin 2026. Plusieurs scènes feront vibrer les bassins de vie de la Ville. "Concerts, animations et ambiance festive seront au rendez-vous", affirme la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Cette année encore, les bassins de vie vibreront au rythme de la musique avec plusieurs scènes :

- Esplanade Louis Payen

- Plateau Noir de Bois Rouge

- Usine de Vue Belle

- Esplanade de Boucan

- Case Le Hangar - Bois-de-Nèfles

- Parc-en-Ciel - Plateau Caillou