TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

La fête de la musique revient à Saint-Paul

  • Publié le 7 juin 2026 à 10:00
Musique instrument

La fête de la musique revient à Saint-Paul le 21 juin 2026. Plusieurs scènes feront vibrer les bassins de vie de la Ville. "Concerts, animations et ambiance festive seront au rendez-vous", affirme la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Cette année encore, les bassins de vie vibreront au rythme de la musique avec plusieurs scènes :

- Esplanade Louis Payen
- Plateau Noir de Bois Rouge
- Usine de Vue Belle
- Esplanade de Boucan
- Case Le Hangar - Bois-de-Nèfles
- Parc-en-Ciel - Plateau Caillou

Saint-Paul, Fête de la musique, Zoom

guest
0 Commentaires