La fête de la musique revient à Saint-Paul le 21 juin 2026. Plusieurs scènes feront vibrer les bassins de vie de la Ville. "Concerts, animations et ambiance festive seront au rendez-vous", affirme la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Cette année encore, les bassins de vie vibreront au rythme de la musique avec plusieurs scènes :
- Esplanade Louis Payen
- Plateau Noir de Bois Rouge
- Usine de Vue Belle
- Esplanade de Boucan
- Case Le Hangar - Bois-de-Nèfles
- Parc-en-Ciel - Plateau Caillou