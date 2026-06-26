La ville de Saint-Paul a mis en place un stage d’apprentissage de la natation à la piscine Josselyn Flahaut

Cette semaine, le centre Jacques Tessier à La Saline-les-Bains accueille 17 jeunes écoliers de Mafate, âgés de 6 à 10 ans. Dans le cadre des activités organisées durant leur séjour, la ville de Saint-Paul, en partenariat avec le Rectorat de La Réunion, a mis en place un stage d’apprentissage de la natation de trois jours à la piscine Josselyn Flahaut. À l’issue du stage, chaque enfant recevra un diplôme attestant de son niveau de pratique. Lors de la première journée, un bonnet aux couleurs de la ville de Saint-Paul leur a également été offert. (Photos : ville de Siant-Paul)