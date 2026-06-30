Les Sirènes de l’Ouest de Saint-Paul vice-championnes de France

Les Sirènes de l’Ouest de Saint-Paul continuent d’écrire leur belle histoire. À l’issue des Championnats de France, l’équipe Avenir s’est hissée à la deuxième place du podium national en remportant le titre de vice-championne de France. "Une performance exceptionnelle qui récompense le travail, la persévérance et l’engagement de ces jeunes athlètes", précise la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Paul)

- Une récompense pour des mois d’efforts -

Au terme d’une compétition relevée, les nageuses saint-pauloises ont su démontrer tout leur talent, leur maîtrise technique et leur esprit d’équipe pour décrocher une magnifique médaille d’argent.

Ce résultat est le fruit de nombreux mois d’entraînement intensif, de sacrifices et d’une passion sans faille pour leur discipline. Cette distinction vient récompenser un investissement collectif exemplaire et confirme la qualité de la formation proposée par le club des Sirènes de l’Ouest.

« Cette médaille d’argent est bien plus qu’un trophée. Elle symbolise le talent, la détermination et l’esprit d’équipe de nos jeunes sirènes. Elles ont hissé haut les couleurs de La Réunion sur le plan national. »

- Saint-Paul à l’honneur -

Berceau du club, Saint-Paul peut être fier de cette nouvelle réussite sportive. En portant les couleurs de la commune jusqu’au podium des Championnats de France, les Sirènes de l’Ouest démontrent que le sport réunionnais est capable de rivaliser avec les meilleures équipes de l’Hexagone.

Cette performance constitue également une formidable source d’inspiration pour les jeunes sportifs de notre territoire et illustre les valeurs de dépassement de soi, de solidarité et d’excellence portées par le mouvement sportif saint-paulois.

- Un succès collectif -

Le club tient à saluer l’engagement de toutes celles et ceux qui contribuent à cette réussite : les entraîneurs, les familles, les partenaires ainsi que les collectivités qui accompagnent les athlètes tout au long de leur parcours.

La ville de Saint-Paul adresse ses plus sincères félicitations aux vice-championnes de France et à l’ensemble du club des Sirènes de l’Ouest pour cette performance qui fait rayonner notre commune bien au-delà de ses frontières.