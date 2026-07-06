Saint-Paul : l'ancien hôpital Gabriel Martin ouvre ses portes une dernière fois

À l'initiative de la ville de Saint-Paul, d'Ocidim et du Chor, une visite exceptionnelle du chantier de déconstruction de l'ancien hôpital Gabriel Martin a été proposée au grand public et aux professionnels du Chor. Un moment fort en émotions, permettant à celles et ceux qui ont mis les pieds dans ce lieu emblématique de lui dire au revoir, tout en découvrant le projet qui lui donnera une nouvelle vie. La Kour Gaby accueillera progressivement des bureaux, des logements et des commerces. Un projet d'avenir, pensé dans une démarche durable : la déconstruction est réalisée de manière progressive afin de trier les matériaux, favoriser leur réemploi et leur valorisation. (Photos : Saint-Paul)