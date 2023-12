Saint-Paul : 22 ordinateurs remis à des élèves de CM2

Ce jeudi 22 décembre 2023, 22 ordinateurs reconditionnés ont été remis à des élèves de CM2 du quartier du Ruisseau par la mairie de Saint-Paul. Il s'agit de faciliter la transition de ces jeunes vers la 6ème. Cette action est le fruit d'un partenariat entre la commune saint-pauloise, la Fondation d’entreprises Océinde et l'opérateur Zeop (Photo : mairie de Saint-Paul)

Lors de la remise, Emmanuel Sérapin, maire de la Ville de Saint-Paul, a souligné : "notre priorité est de placer les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois au cœur de chacune de nos actions. Cette remise d’ordinateurs est un acte important pour aider nos enfants à réussir leur scolarité et leur donner toutes les chances de s’élever le plus haut possible".

Cette convention de partenariat s’inscrit donc dans une série d’actions menées par la ville de Saint-Paul en faveur de l’inclusion numérique.

Outre la distribution d’ordinateurs reconditionnés, le projet prévoit également la mise en place d’un plan d’action visant à promouvoir l’accès au numérique.

"La Ville de Saint-Paul concentre ses efforts en déployant des initiatives concrètes, ciblant les familles du Ruisseau caractérisées par des taux de pauvreté plus élevés. Le choix de cibler les élèves de CM2 vise à les préparer au mieux pour leur transition vers le collège" indique la mairie saint-pauloise dans un communiqué

"Titulaire du label "Ville Amie des Enfants" par l’UNICEF, Saint-Paul investit plus de 2 millions d’euros dans l’acquisition de matériel numérique pour ses écoles, contribuant ainsi à offrir aux élèves les meilleures chances de réussite scolaire" ajoute la commune de Saint-Paul.

Pour rappel, afin de favoriser l’accès au numérique, la Ville déploie cinq Conseillers numériques et 41 espaces numériques dans les 7 Bassins de vie de Saint-Paul, assurant un accompagnement personnalisé pour plus de 1.200 suivis mensuels.

"L’objectif est d’étendre ces services à 1.600 suivis mensuels d’ici 2024, en portant une attention particulière aux personnes en situation de handicap, aux aidants familiaux et aux sans domicile fixe" annonce la mairie saint-pauloise.

A noer que la Ville de Saint-Paul soutient des ateliers de chantiers d’insertion tels que l’ACI Web Cup et l’ACI Cyber Run, "luttant ainsi contre la fracture numérique au plus près des habitants. Des dispositifs tels que le Pass Numérique et Léspassclés sont également déployés pour former et accompagner les publics éloignés du numérique" note le communiqué

