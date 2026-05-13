Saint-Paul : 4ème édition du "Ô pti marché du Guillaume"

L’association Explor'Loisirs annonce le grand retour de Ô’Pti Marché du Guillaume pour sa 4ème édition. Rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 de 8h à 15h au Guillaume, sur le Plateau Noir, vers l’école élémentaire, pour une journée conviviale, festive et familiale. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Après le succès des précédentes éditions, cet événement continue de rassembler habitants, associations, artisans, producteurs et acteurs locaux autour d’un moment de partage et de découverte.

- Déjà plus de 48 stands inscrits -

Artisans, brocanteurs, associations, créateurs et exposants locaux seront présents tout au long de la journée afin de valoriser leur savoir-faire et dynamiser le bassin de vie du Guillaume.

Au programme :

• stands artisans & producteurs locaux (Accessoires bébés, savons artisanales, Sacs et pochettes, tricots, apiculteurs, vêtements, bijoux, objets de maternité, objet en bois,...)

• espace brocante pour les particuliers

• associations et animations gratuites

• structure gonflable / jeux gratuits pour les enfants / animations familiales

Restauration sur place et de nombreuses surprises.

À travers cet événement, l’association souhaite continuer à créer du lien social, soutenir les initiatives locales et proposer des moments accessibles à toutes les familles du quartier.