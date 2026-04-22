Saint-Paul : les jeunes du hand ont ramené les coupes à la maison

La ville de Saint-Paul met à l'honneur les jeunes handballeuses et handballeurs. Les marmailles ont décroché plusieurs titres de champions de La Réunion : en U13 Féminines Excellence et Élite, en U15 Féminines Élite, ainsi qu’en U15 Garçons Élite. Les U13 Garçons Élite décrochent quant à eux la place de vice-champions. De son côté, les jeunes joueuses de l'AO Saint-Gilles-les-Hauts ont décroché le titre de championnes dans la catégorie des moins de 13 ans féminines, du championnat honneur. Au terme d’une finale disputée face à Cambuston, les joueuses se sont imposées sur le score de 33 à 31. (Photo : Mairie de Saint-Paul)