Saint-Paul : 7ème édition de Somin Maloya Gramoun

Après deux mois de préparation artistique, la scène de LESPAS a accueilli la nouvelle édition de Somin Maloya Gramoun, un projet mené pour mettre à l'honneur les seniors du quartier de la Grande Fontaine. Nous partageons une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : Saint-Paul)

Pendant plus de 50 minutes, 20 gramounes des clubs Les Manguiers, Les Bananiers et de la RPA Delphine Hélodé ont offert un spectacle riche en émotion, ponctué par un hommage à Céline Lagarrigue.

Après deux mois de préparation artistique, la soirée s’est conclue au rythme du maloya, avec les groupes KALBASS et ZANTAK, et la participation de l’association Kafrine Dynamik.

Un beau moment de partage, de transmission et de vivre ensemble, au cœur des quartiers de Saint-Paul.