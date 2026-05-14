Saint-Paul : des ateliers d'anglais pour les séniors

Le mercredi 20 mai 2026, de 9h à 12h au case de Bellemène, la ville de Saint-Paul propose une nouvelle session de l'atelier d'anglais ludique pour les séniors. Au programme : jeux de cartes, échanges entre participants, chants et comptines et activités ludiques. Proposé tous les mois dans les différents bassins de vie, ce dispositif est "ouvert aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois de 60 ans et plus, cet atelier permet de (re)découvrir les bases de l’anglais dans une ambiance conviviale, favorisant l’apprentissage et le lien social", souligne la Ville. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

Places limitées - inscription obligatoire :

Inscriptions : mardi 12 mai 2026, de 13h à 16h

Service Séniors – 342 rue Saint-Louis

Pièces à fournir :

Justificatif de domicile de moins de 6 mois

Carte d’identité

Informations : 0262 70 43 43 / 0693 97 31 44