Saint-Paul : un après-midi jeunesse pour découvrir le sport

Le vendredi 15 mai 2026, la ville de Saint-Paul donne rendez-vous aux jeunes pour un après-midi découverte du sport au gymnase de Vue Belle, à partir de 14h. Au programme : self-défense, initiation aux échecs, initiation à l’escalade et information jeunesse. "Au-delà des ateliers, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s et des structures engagées dans l’accompagnement des jeunes", précise la ville. (Photo d'illustration Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

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