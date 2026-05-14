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Saint-Paul : un après-midi jeunesse pour découvrir le sport

  • Publié le 14 mai 2026 à 12:00
plage de saint-paul

Le vendredi 15 mai 2026, la ville de Saint-Paul donne rendez-vous aux jeunes pour un après-midi découverte du sport au gymnase de Vue Belle, à partir de 14h. Au programme : self-défense, initiation aux échecs, initiation à l’escalade et information jeunesse. "Au-delà des ateliers, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s et des structures engagées dans l’accompagnement des jeunes", précise la ville. (Photo d'illustration Richard Bouhet/ www.imazpress.com)

Plus d'informations au 0262 70 28 24

Ville de Saint-Paul, Sport, Jeunes, Zoom

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