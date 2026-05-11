Saint-Paul : "anglais du voyage", des ateliers de langue pour les séniors

Du mois de mai au mois de juillet 2026, de 9h à 11h, la ville de Saint-Paul relance les ateliers "Anglais du voyage" tous les jeudis à la Maison Célestin du Bernica. Des ateliers ouverts aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois de 60 ans et plus. "Proposé sur plusieurs semaines, ce dispositif s’inscrit dans une démarche de bien-vieillir, d’autonomie et de mobilité", souligne la Ville. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : ville de Saint-Paul)

La Ville de Saint-Paul relance ses ateliers “Anglais du voyage”, tous les jeudis de mai à juillet 2026, de 9h à 11h, à la Maison Célestin du Bernica.

Ouvert aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois de 60 ans et plus (priorité bassin de vie du Guillaume), cet atelier permet de pratiquer l’anglais dans des situations concrètes de voyage, dans une ambiance conviviale, favorisant l’apprentissage et le lien social.

Au programme :

- jeux de rôle

- échanges en groupe

- mises en situation (hôtel, restaurant, aéroport…)

- activités ludiques et interactives

Proposé sur plusieurs semaines, ce dispositif s’inscrit dans une démarche de bien-vieillir, d’autonomie et de mobilité.

Places limitées - inscription obligatoire

Inscriptions : mardi 12 mai 2026, de 13h à 16h

Service Séniors – 342 rue Saint-Louis

Pièces à fournir :

• justificatif de domicile de moins de 6 mois

• carte d’identité

Informations : 0262 70 43 43 / 0693 97 31 44