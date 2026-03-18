Saint-Paul : avis de publicité pour le Grand Boucan 2026 ou aux Fêtes foraines de juillet

Vous êtes forain et souhaitez participer au Grand Boucan 2026 ou aux Fêtes foraines de Juillet 2026 organisées par la ville de Saint-Paul ? Vous pouvez candidater. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Événements concernés :

• Front de mer de Saint-Paul – Dimanche 28 juin 2026 lors du Grand Boucan

• Parc Expobat et/ou parkings CCAS et Suffren – Fêtes de Juillet 2026 en centre-ville

Qui peut candidater ?

• Forains avec manèges et attractions

• Forains alimentaires (chapiteaux, food trucks, camions aménagés…)

Déposez votre candidature dès maintenant :

- Formulaire et dossier



- Plus d’informations ici.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 3 avril 2026.