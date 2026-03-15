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Saint-Paul : forains, inscrivez-vous pour participer au Grand boucan et aux fêtes foraines de juillet

  • Publié le 15 mars 2026 à 08:00
Foire agricole de Bras Panon

Vous souhaitez participer au Grand Boucan ou aux fêtes foraines de juillet ? La ville de Saint-Paul invite les forains à déposer leur dossier pour la demande d'installation de manèges et de stand alimentaires. Que ce soit sur le front de mer de Saint-Paul, le dimanche 28 juin 2026, à l'occasion du Grand Boucan ou au Parc Expobat et/ou sur les parkings CCAS et Suffren, en centre-ville à l'occasion des fêtes de juillet 2026. Nous publions le post de Saint-Paul : (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Saint-Paul, Candidature, Forains, Grand Boucan, Expobat

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