Saint-Paul : la Fédération Française d'haltérophilie en visite à La Réunion

La ville de Saint-Paul a eu le plaisir d'accueillir la Fédération Française d'haltérophilie à l'occasion d'une visite d'échanges autour du développement de la discipline à la Réunion. Déjà choisie par l'équipe de France d'haltérophilie pour accueillir un stage de préparation, la Réunion recevra de nouveau les Bleus dans les prochains mois. "Une belle reconnaissance pour notre territoire, qui continue de révéler des athlètes prometteurs et de faire rayonner le sport réunionnais", estime la ville de Saint-Paul : (Photos ville de Saint-Paul)