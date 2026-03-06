Saint-Paul : circulation inerdite entre le giratoire Bruniquel et l'échangeur de Trou d'Eau les nuits du 9 et du 10 au 13 mars

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réfection de joints de chaussées sur les ouvrages Ravine La Saline et Ravine l’Hermitage, la circulation sera interdite entre le giratoire Bruniquel et l’échangeur de Trou d’Eau de 20h à 5h la nuit du lundi 9 mars et entre le giratoire Eden et l’échangeur de Trou d’Eau les nuits du mardi 10 au vendredi 13 mars inclus. Une déviation sera mise en place par la Route de Trou d’Eau.