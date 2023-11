Saint-Paul : consultation citoyenne pour les futurs projets du territoire

Un questionnaire en ligne a été mis en place par la ville de Saint-Paul afin d’échanger avec la population sur les futures projets des quartiers de la Grande Fontaine, Laperrière et Bouillon. De plus, depuis mai 2023 une démarche de concertation est lancée auprès des habitants de Tour des Roches dans le but de réaliser un état de lieux du quartier. Suite aux échanges, la demande de création d’un centre social sur le quartier a été émise. Pour poursuivre cette démarche une enquête a également été mise en ligne. Nous publionss le communiqué de la mairie ci-dessous. (Photo Chemin Grande Fontaine Saint-Paulphoto RB imazpress)

Dans le cadre des ateliers participatifs organisés dans le bassin de vie de Saint-Paul Centre dans le but d’échanger avec la population sur les futures projets des quartiers de la Grande Fontaine, Laperrière et Bouillon, un questionnaire a été mis en place afin de recenser l’avis de la population. La Ville de Saint-Paul a entamé depuis mai 2023 une démarche de concertation auprès des habitants de Tour des Roches dans le but de réaliser un état de lieux du quartier. À l’issue de l’expression des besoins des habitants durant les ron kozé, la demande de création d’un centre social sur le quartier a été émise. Afin de poursuivre la démarche et d’approfondir l’état des lieux, nous vous invitons à répondre à l’enquête qui suit via ce lien. Cette enquête sera diffusée en ligne jusqu’au 31 Décembre 2023. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe responsable de l’enquête au 0692 78 47 75. Votre avis compte, merci par avance de votre participation.