Saint-Paul : un dernier Ciné Quartier au Case Ravine Daniel

Pour clôturer la saison de Ciné Quartier, la ville de Saint-Paul invite les habitant.e.s à une dernière projection gratuite, en plein air, dans une ambiance conviviale et familiale. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 11 juillet 2026 à partir de 18h30, au Case Ravine Daniel. "Entre amis ou en famille, venez profiter une dernière fois d’un moment de partage et de détente autour du cinéma au cœur du quartier", insiste la ville de Saint-Paul : (Photo d'illustration Stephan Laï-yu/www.imazpress.com)