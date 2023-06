Saint-Paul : des médiabus remplacent la médiathèque Leconte-de-Lisle pour quelques jours

À partir de ce lundi 19 juin 2023 et jusqu’au jeudi 6 juillet, la médiathèque Leconte de Lisle sera fermée annonce la mairie de Saint-Paul. Un médiabus sera positionné à proximité, plus précisement au tennis-club (TCBSP) pour permettre aux publics de rendre leurs documents et effectuer des emprunts. Le dispositif de substitution sera accessible du lundi au jeudi de 9h à 16h. Dès le 10 juillet, une offre de prêt documentaire sera proposée sur le centre-ville au travers d'autres médiabus mis en place.