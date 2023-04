Saint-Paul : des plantations d'arbres pour l'école Sarda Garriga

Une quinzaine d'enfants inscrits au périscolaire les petits boucaniers ont embellis les parterres extérieurs de l'école Sarda Garriga à Saint-Paul le mercredi 29 mars 2023. Pour l'embellissement intérieur de la cour se sera au tour des enfants de l'école de planter des arbres et végétaux le jeudi 6 avril. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Ce mercredi 29 mars, 16 enfants de l’association Périscolaire les Petits Boucaniers et leurs encadrants ont participé à l’embellissement des parterres extérieurs de l’école Sarda Garriga. Au programme pour ces petits jardiniers en herbe : Fouille de fosse, plantation, nettoyage du site après la plantation. Des ouvriers paysagistes en devenir ! Soucieuse d’évoluer dans un cadre de vie agréable et beau, cette association a sollicité nos services pour un embellissement des abords de l’école fréquentée par quelques 231 enfants. Pour l’embellissement intérieur de la cour, le rendez-vous est pris ce jeudi 06 avril et ce sont, cette fois-ci, les enfants de l’école qui assureront la plantation d’arbres et végétaux dans la cour !