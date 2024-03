Saint-Paul en finale pour "le plus grand musée de France 2024"

En France, a lieu le "plus grand musée de France 2024". Jusqu'au 31 janvier 2024, Allianz France et la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français ont proposé pour la seconde fois de participer à une chasse au trésor exceptionnelle, à travers tout le territoire : celle du Plus Grand Musée de France. Les salariés et les Agents Généraux Allianz France, ainsi que le grand public, ont identifié 246 œuvres ayant besoin d’une restauration. Pour l'océan indien, est en finale la fontaine de la Vierge à Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de Saint-Paul (Photo : Saint-Paul)

L’église, reconstruite à plusieurs reprises suite à des mouvements de terrain et incendies, est située à cet emplacement depuis 1689. La fontaine a été érigée en 1867 suite à un don de Jean Hoarau de La Source, à l'époque, Maire de la ville.

Cette oeuvre a été choisie pour la rareté de sa qualité artistique et le niveau d’urgence de sa restauration.

Alon sauv' nout patrimoine, votez, partagez ! https://sauvegardeartfrancais.pulse.ly/l5pwxdgfyg Vos voix comptent jusqu'au 21 mars 2024

Les objets, après vérification de leur éligibilité, ont été présentés à un jury, composé de représentants d’Allianz France et de la Sauvegarde de l’Art Français. Ce jury a présélectionné deux ou trois œuvres par région afin d’établir une liste d’œuvres finalistes. Ces dernières ont été choisies pour la rareté de leurs qualités artistiques et le niveau d’urgence de la restauration.

Chaque restauration des œuvres gagnantes sera financée par la remise d’un prix de 8 000 euros de la part d’Allianz France.