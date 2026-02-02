Saint-Paul : fermeture temporaire des piscines municipales

La commune de Saint-Paul informe les usagers que certaines piscines municipales seront temporairement fermées en raison d'opérations d'entretien sur le mois de février. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)

La piscine Bois-de-Nèfles sera fermée le mardi 10 février pour le nettoyage mensuel. La réouverture se fera à partir de 16h15.

La piscine Belle Vue gardera porte close le lundi 16 février 2026 pour nettoyage et rouvrira à 16h30.

La piscine Lisette Talate (Front de mer) sera fermée le jeudi 19 février 2026 pour une session de nettoyage. La réouverture est prévue à 16h40.