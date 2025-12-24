TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : fermeture exceptionnelle des services municipaux pour la fête de Noël

  • Publié le 24 décembre 2025 à 11:44
La commune de Saint-Paul informe aux habitants que l’ensemble des services des mairies seront exceptionnellement ce mercredi 24 décembre dès 12h00. Ceci est une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : sly/www.imazpress.com)

