Saint-Paul : fermeture exceptionnelle des services municipaux pour la fête de Noël

La commune de Saint-Paul informe aux habitants que l’ensemble des services des mairies seront exceptionnellement ce mercredi 24 décembre dès 12h00. Ceci est une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : sly/www.imazpress.com)
0 Commentaires
FRANCE L’ONG Bloom porte plainte contre la publicité "déloyale, malhonnête et mensongère" du loup d’Intermarché
VIGILANCE REQUINS Fortes pluies et augmentation de la température de la mer attirent les squales près des côtes
La commune de Saint-Paul informe aux habitants que l’ensemble des services des mairies seront exceptionnellement ce mercredi 24 décembre dès 12h00. Ceci est une publication de la ville de Saint-Paul. (Photo : sly/www.imazpress.com)