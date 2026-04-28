Saint-Paul : fermetures des piscines municipales

La ville de Saint-Paul informe les habitants des horaires de fermeture et d'ouverture des piscines municipales à l'occasion des jours fériés du mois de mai. (Photo d'illustration : Richar Bouhet / www.imazpress.com)

À l’occasion des jours fériés (1er, 8, 14 et 25 mai), les piscines de la ville seront fermées. Des fermetures ponctuelles et modifications d’horaires sont également à prévoir au cours du mois.

• Lisette Talate (Front de mer)

Mardi 12 mai : nettoyage mensuel

Réouverture à 16h30

• Samedi 30 mai : tournoi de water polo.

de 13h à 18h

• Josselyn Flahaut (Plateau Caillou)

Lundi 4 mai : nettoyage mensuel

Réouverture à 16h30

Vendredi 22 mai :

Fermeture pour le Trophée OMS de Saint-Paul (jusqu’à 22h)

à partir de 13h30 jusqu'à 22h

Samedi 30 mai (après-midi) :

Fermeture pour compétition de natation sportive

• Bois-de-Nèfles

Jeudi 7 mai : nettoyage mensuel

Réouverture à 16h00

• Vue Belle

Vendredi 15 mai : nettoyage mensuel

Réouverture à 16h30