Saint-Paul : inauguration de la nouvelle aire de street workout à Tan Rouge

Ce mercredi 11 février, la nouvelle aire de street workout à Tan Rouge et l'extension du boulodrome ont été inaugurées par la commune de Saint-Paul en présence des habitants, des officiels et des partenaires du projet. Cet espace représente un véritable lieu de vie qui voit le jour à Tan Rouge.

Cet espace dédié à la pratique du sport, proche du Case et de l'église Saint-Pie X, offre un lieu sportif de convivialité et de partage accessible à tous.

Un aggradissmenent du boulodrome a été effectué et comte aujoird'hui cinq terrains, créant un lien entre les générations et la vie de quartier.

Cet aménagement est issue d'un travail de concertation avec les habitants et le conseil des habitants du Guillaume. Ce projet incarne l'engagement de la ville en faveur d'équipements de proximité, gratuits et durables, au coeur des hauts de Saint-Paul.

