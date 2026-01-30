Saint-Paul : journée commémorative dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah

Ce mardi 27 janvier 2026, s’est tenue à Saint-Paul une journée dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. En ce temps de recueillement, la ville de Saint-Paul a rendu hommage aux millions de femmes, d’hommes et d’enfants assassinés à Auschwitz-Birkenau et dans les camps d’extermination nazis. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : ville de Saint-Paul)

Se souvenir, c’est refuser l’oubli.

C’est comprendre les mécanismes de haine et d’exclusion.

C’est transmettre les valeurs de dignité humaine, de respect et de vivre-ensemble.

À Saint-Paul, terre de dialogue et de diversité, cette mémoire est un socle indispensable pour construire une société plus juste et plus fraternelle.