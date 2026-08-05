Saint-Paul : la circulation sur la route de Plateau-Caillou réglementée pendant plusieurs mois

Dans le cadre de travaux d'aménagement, la circulation sur la route de Plateau Caillou (RD6 – pente 11 %) sera réglementée pendant plusieurs mois, du lundi 10 août au vendredi 18 décembre 2026. La route sera fermée chaque nuit de 19h30 à 5h. La circulation sera interdite sur la route de Plateau Caillou entre le PR 1+850 et le PR 3+950. Une déviation sera mise en place par la rue Auguste Vinson et les voies communales adjacentes. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)