Saint-Paul : la magie du Nouvel an chinois continue ce week-end

Le coup d’envoi des festivités du Nouvel An Chinois 2026 a eu lieu au marché forain de Plateau Caillou avec la traditionnelle danse des lions. Cet événement fédérateur va rayonner sur le territoire de Saint-Paul toute cette semaine, tout particulièrement ce week-end. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul, ci-dessous : (Photo Ville de Saint-Paul)

La Ville accueillera une troupe artistique exceptionnelle venue de Shenzhen, qui proposera danses traditionnelles, acrobaties et spectacles vivants le samedi 21 février à la Maison Gran Kour. Un village aux couleurs de la Chine sera aussi accessible toute la journée.

- Le programme -

• Jeudi 19 février



18h30 - Conférence « Tradition du Nouvel An : le hongbao résistera-t-il à l’IA ? » par Jerry AYAN – Président Conseil Réunionnais de l’Interculturalité CRI et Past-Président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion - Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul.Entrée libre

• Samedi 21 février

10h00 : danse des lions et dragons au marché forain du centre-ville

À la Maison Gran Kour :

10h00 : ouverture des stands d’exposition et de restauration

À partir de 12h00 - concours du meilleur mangeur de sauté mine

À partir de 13h00 : défilé du Nouvel An Chinois dans les rues de la ville À partir de 16h00 : spectacles culturels

Entrée libre

En soirée : performances de la troupe artistique de Shenzhen, venue spécialement de Chine (danses traditionnelles, acrobaties et arts du spectacle) et des associations locales.

• Semaine du 23 février

La troupe de Shenzhen interviendra dans plusieurs écoles de la commune pour partager son art et transmettre la culture chinoise aux plus jeunes.

La ville de Saint-Paul invite toutes et tous à venir prolonger la magie du Nouvel An Chinois 2026, célébrer l’année du Cheval de feu et à partager des moments de convivialité en famille ou entre amis.