Saint-Paul : la mairie recrute

La mairie de Saint-Paul a annoncé sur son site, ouvrir le recrutement sur plusieurs postes au sein de la ville de l'Ouest de La Réunion. Saint-Paul recherche un(e) responsable du Service propreté urbaine et des espaces publics – Secteurs Nord (H/F) et trois chauffeurs (H/F) poids lourds. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

L’un des postes vous intéresse? Merci d’adresser votre lettre de candidature, CV et diplôme(s) à Monsieur le Maire par mail à service.recrutement@mairie-saintpaul.fr au plus tard le 14/05/2023 (pour le poste de responsable du Service propreté urbaine et des espaces publics – Secteurs Nord) et le 21/05/2023 (pour les postes de chauffeurs poids lourds).