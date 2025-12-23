TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : la mémoire du 20 décembre a voyagé à travers les quartiers

  • Publié le 23 décembre 2025 à 12:28
La journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage a fait le tour des quartiers de Saint-Paul le samedi 20 décembre 2025 : Bois de Nèfles, Bras Canot, Hermitage, Barrage, Centre-Ville, Plateau Caillou et Grotte du Peuplement. Nous partageons une publication de la ville Saint-Paul. (Photo : la ville de Saint-Paul)

Kabars, expositions, animations culturelles et temps de transmission ont rassemblé les habitantes et habitants autour de cette date fondatrice de l’histoire réunionnaise.

À travers ces actions, Saint-Paul affirme l’importance de transmettre l’Histoire, de valoriser les héritages culturels et de renforcer le lien entre les générations. Une mémoire vivante, portée collectivement et ancrée dans les quartiers.

