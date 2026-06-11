Saint-Paul : la ville confirme la finalisation des travaux à l'école de Grand Fond et rassure les familles

La ville de Saint-Paul entend les interrogations exprimées par des parents d’élèves concernant la finalisation des travaux de l’école de Grand Fond ainsi que les questions relatives à la sécurité et au confort des enfants. Nous publions le communiqué de la ville, ci-dessous : (Photo d'archives Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

La collectivité rappelle que la phase 3 des travaux n’est ni abandonnée, ni reportée à une date indéterminée. Sa réalisation est conditionnée à la relocalisation des micro-crèches actuellement implantées sur les emprises nécessaires à la poursuite du chantier.

Ce déménagement est programmé, en concertation avec le gestionnaire Run Enfance, entre le 20 juillet et le 3 août 2026, pendant la période de fermeture des structures, afin de garantir la sécurité des enfants et la continuité de l’accueil des familles.

Dès la libération de ces espaces, la reprise des travaux est prévue au début du mois d’août 2026. Cette dernière phase permettra notamment la mise en place du portail définitif, la finalisation de l’accès et le déplacement des modulaires provisoires. Un calendrier détaillé sera communiqué aux familles.

La sécurité des élèves, du personnel et des usagers demeure une priorité absolue. L’avis de la commission de sécurité atteste que les conditions actuelles permettent l’accueil des usagers, l’intervention des secours et l’évacuation des élèves en cas d’incident.

Concernant le confort thermique, la Ville ne minimise pas les ressentis exprimés. L’école a été conçue selon les principes de l’architecture bioclimatique, avec une attention portée à la ventilation naturelle, aux protections solaires, aux matériaux et à la préservation des arbres existants.

Une période d’observation et d’ajustement est nécessaire pour évaluer le comportement du bâtiment dans différentes conditions climatiques. La Ville pourra, si nécessaire, engager une évaluation du confort thermique sur la base de mesures objectives afin d’identifier les améliorations possibles.

Pour rappel, la reconstruction de l’école de Grand Fond représente un investissement exceptionnel de près de 11 millions d’euros, afin d’offrir aux marmay une école moderne, sûre et adaptée au climat réunionnais. La Ville réaffirme sa volonté de finaliser les derniers aménagements dans un esprit de transparence et de dialogue avec les familles, la direction de l’école et la communauté éducative.