Saint-Paul lance le chèque gaz solidaire pour bénéficier d'une bouteille de gaz à 10 euros

Ce vendredi 2 octobre 2026, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, a lancé le chèque gaz solidaire. Une nouvelle aide du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) permettant aux personnes les plus fragiles qui remplissent les conditions d’éligibilité d’acheter leur bouteille de gaz à 10 euros auprès d’un réseau de 18 revendeurs installés sur le territoire. Une aide bienvenue en ces temps de vie chère et de hausse des prix des carburants (Photo : ville de Saint-Paul)

"Face aux difficultés du quotidien et à la hausse durable du coût de l’énergie, ce dispositif apporte une réponse concrète aux ménages les plus modestes, en complément des aides déjà mises en œuvre par le CCAS", précise la Ville.

Pour le président du CCAS, et Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, le chèque gaz solidaire constitue une nouvelle étape dans la politique de solidarité menée par la collectivité. "Nous ne pouvons pas tout maîtriser, mais nous pouvons agir sur ce qui relève de notre responsabilité. C’est un engagement qui est tenu. Les aides ont été adaptées parce que les besoins évoluent. Le CCAS intervient déjà face aux impayés d’eau, d’électricité et pour permettre le maintien dans le logement. Aujourd’hui, nous ajoutons le gaz pour préserver les plus fragiles".



- Une bouteille de gaz à 10 euros pour aider les plus précaires -

Ce chèque, d'un montant de 8 euros vient compléter l’aide de la Région, qui permet de maintenir le prix de la bouteille de gaz à 18 euros. Il permettra aux bénéficiaires qui remplissent les conditions d’éligibilité de ne payer que 10 euros la bouteille de gaz auprès des revendeurs adhérents..

Le 30 avril 2026, le conseil municipal a attribué une enveloppe de 150.000 euros pour financer le dispositif.

Le 6 mai, le Conseil d’administration du CCAS a validé la création de cette aide sociale.

Le 29 septembre, il a adopté la convention-cadre d’adhésion qui fixe les modalités d’application du dispositif avec les opérateurs économiques.

Le Chèque gaz solidaire vient compléter l’aide de la Région, qui permet de maintenir le prix de la bouteille de gaz à 18 euros.

- Qui peut bénéficier du Chèque gaz solidaire ? -

Le montant de l’aide peut atteindre : 40 euros maximum par an pour une personne seule, soit cinq chèques de 8 euros ; 64 euros maximum par an pour une famille de plus de deux personnes, soit huit chèques de 8 euros.

Une dérogation sera envisagée pour les familles nombreuses.

Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif doivent déposer un dossier auprès du CCAS de Saint-Paul. Ses services étudient ensuite la situation financière et sociale du demandeur afin d’évaluer son éligibilité à cette aide.

Pour réaliser leurs démarches et obtenir des renseignements, les habitants peuvent contacter le CCAS au 0692 63 34 76. Une fois l’aide accordée, les chèques gaz peuvent être utilisés auprès des revendeurs ayant adhéré au dispositif.

- Un dispositif ouvert à tous les revendeurs de gaz -

Le Chèque gaz solidaire s’appuie sur la mobilisation des acteurs économiques du territoire. Le dispositif est ouvert à toute station-service ou tout revendeur de bouteilles de gaz remplissant les conditions prévues par la convention-cadre d’adhésion unique.

Celle-ci permet de formaliser les modalités de coopération nécessaires au déploiement du dispositif, tout en maintenant la compétence du CCAS en matière d’attribution de l’aide sociale facultative et en garantissant l’ouverture du dispositif aux opérateurs remplissant les conditions requises.

Ils peuvent solliciter leur adhésion pendant toute la durée du dispositif. Pour toute information complémentaire sur le dispositif et les modalités d’adhésion (formulaire à remplir, pièces à fournir), les professionnels peuvent contacter le service instructeur au 02 62 45 76 43.



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