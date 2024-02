Saint-Paul : le Centre communal d'action sociale poursuit le recensement des personnes vulnérables

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la mairie de Saint-Paul joue un rôle dans la protection des personnes vulnérables lors de situations exceptionnelles, notamment en cas de cyclones. Dans le but d'assurer une prise en charge optimale, le CCAS tient un registre recensant les personnes vulnérables. "Ce registre des personnes vulnérables est nominatif et confidentiel. Il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d’urgence" indique la mairie. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : sly/www.imazpress.com )

Qui est concerné par une inscription sur le registre communal ?

– Les personnes isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap ou par un mode de vie spécifique.

– les personnes âgées de 65 ans et plus résidents à leur domicile,

– les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidents à leur domicile,

– les personnes adultes en situation d’handicap résidents à leur domicile

Comment s’inscrire ?

L’inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire.

L’inscription peut être réalisée, soit :

– par la personne concernée ou, le cas échéant, par son représentant légal,

– par un tiers (parent, médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile…etc.)

Pour vous inscrire, il suffit de contacter le CCAS

– par téléphone : 0262 45 76 45

– par mail : ccas@mairie-saintpaul.fr

– ou par courrier : Centre Communal d’Action Sociale – 19, rue Évariste-de-Parny BP73 97 862 Saint-Paul Cedex

