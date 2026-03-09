Saint-Paul : le Conseil municipal des enfants à la rencontre des anciens combattants

Les élu.es du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Saint-Paul ont récemment rencontré les anciens combattants dans leurs locaux de Saint-Paul. Un moment d’échanges riche et instructif. Organisé avec un premier groupe issu de la commission : "Prévention, Écologie et Solidarité". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville de Saint-Paul)

Tout au long de leur mandat. les jeunes élu.es sont amené.es à participer à différentes cérémonies de commémoration aux côtés des anciens combattants. Cette rencontre a pour objectif de leur faire découvrir l’histoire, le parcours et l’engagement de ces femmes et de ces hommes.

Au fil des échanges, les anciens combattants ont également expliqué aux élu.es le protocole lié aux cérémonies commémoratives. Afin de les préparer à leur rôle lors de ces temps officiels.

- CME et anciens combattants : un échange riche -

Curieux et attentifs, les enfants n’ont pas hésité à poser de nombreuses questions : Qu’est-ce que le Bleuet* ? Que mangiez-vous sur le champ de bataille ? Avez-vous des anecdotes à partager ?

Pour certains d’entre eux. Cette rencontre a aussi été l’occasion de mieux comprendre ce que représente la guerre et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.

- Un véritable moment de transmission -

Ce moment privilégié a donné lieu à un véritable échange intergénérationnel. Mêlant transmission de mémoire, dialogue et partage d’expériences.

Un prochain temps de rencontre est prévu la semaine prochaine avec un autre groupe d’élu.es du CME, cette fois-ci issu de la commission École, Ville et Loisirs.